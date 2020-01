Fiona Apple rettenetesen érzi magát, hogy Justin Bieber ennyire elkeseredetten első akar lenni

A poplegenda kritizálta Bieber promóciós taktikáit, azt se érti, miért akarna bárki influenszer lenni.

Fiona Apple 8 év után idén új lemezt ad ki, ennek kapcsán pedig a Vulture készített egy interjút vele. Szóba került az album promóciója, pontosabban, hogy fog-e turnézni vele, ennek kapcsán pedig Apple kritizálta Justin Biebert, aki nemrég továbbosztott Instagramján egy rajongói felhívást, ami arra buzdított embereket, hogy tegyék be streaming szolgáltatásokon végtelenítve új, Yummy című kislemezét, amíg alszanak, ezzel is növelve a dal lejátszásainak számát és előbbre juttatva a slágerlistákon. A posztot egyébként gyorsan törölte is, mivel a szabályok szerint tilos nem organikus lejátszásra buzdítani az embereket.

A zeneipar jelenleg annyira nevetséges. Rettenetesen érzem magam, hogy bárki ennyire első akar lenni, mint amennyire Justin Bieber első akar lenni. Teljesen nyíltan megpróbálta kicselezni a rendszert, szerintem sokan csinálják ezt, én meg nem értettem, hogy minek, miért ennyire fontos ez? Nem fogom influenszerekkel promózni a szaromat. Nem fog ilyen előfordulni. Szóval visszatérek az iparba, de annyira nem vagyok az iparban. Nincsenek eszközeim, hogy játsszam a játékot, és nem akarok eszközöket venni se, hogy játsszam a játékot. Mert játéknak érződik az egész. Egy videojáték gyakorlatilag. A pontjaikat ellenőrzik.

Apple az egészet a civilizáció mélyrepülésének tartja és nem érti azt se, miért akarna bárki is influenszer lenni.

Kiemelt kép: Jeff Kravitz/FilmMagic