Láttad már Uma Thurman és Ethan Hawke fiát?

Maya Hawke után ismerjük meg Levon Thurmant is.

A Stranger Things miatt a fél világ rádöbbenhetett, hogy Uma Thurmannek és Ethan Hawke-nak van egy felnőtt színésznő lánya, Maya Hawke, akit mintha kettejükből gyúrtak volna össze Photoshopban. A házasságukból született egy másik gyerekük is, Levon Thurman, aki inkább anyja vezetéknevét használja (annak ellenére, hogy hivatalosan elvileg mindkét gyerek Thurman-Hawke), akit anyja most elvitt magával a párizsi divathéten a Dior tavaszi-nyári kollekciójának bemutatójára. A hasonlóság itt is durva, de míg Maya jobban hasonlít anyjára, addig Levon apjára emlékeztet jobban.

Kiemelt kép: Francois Durand/Getty Images