Az internet egy része azon pörög, hogy Ariana Grande hallható-e Mac Miller egyik poszthumusz számán

Kijött Mac Miller első és egyben állítólag utolsó poszthumusz albuma, a Circles, amit tragikus halála előtt már nem tudott teljesen befejezni, úgyhogy producere az ötletei alapján befejezte a nagyrészt már felvett anyagot. Az egyik dal pedig az internet egy szegletét teljesen lázban tartja, az I Can See című számon ugyanis sokan a rapper exének Ariana Grandénak a hangját vélik hallani háttérvokálként.

A Vulture megkérdezte az énekesnő képviseletét, akik nem kommentálták a dolgot. Ez egyébként gyanús is lehet, hisz ha nem ő van a számon, mondhattak volna nemet is. Sőt, Grande pár napja ezt tweetelte:

i love adding more harmonies than anyone will ever notice or hear that no one ever asked for or needed

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 2020. január 16.