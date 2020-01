Az isten is Bond-lánynak teremtette Ana de Armast

Kezdetben alig hívták castingra, mert még angolul se beszélt, ehhez képest most már ott tart, hogy egy évig gyakorolja Marilyn Monroe akcentusát egy szerep kedvéért. A 25. James Bond-filmről egyelőre keveset tudni, a női főszereplő Ana de Armasról viszont jóval többet.

Még tavaly márciusban szedtük össze, hogy az évtizedek során mennyit változtak azok a színésznők, akik számos emlékezetes pillanattal járultak hozzá a James Bond-filmek sikeréhez, elég csak Ursula Andress tengerparti sétájára gondolnunk, de Shirley Eaton fehérneműs jelenete is méltán vonult be a filmtörténelembe.

Ian Fleming könyveiben is megjelentek Bond-lányok, így a filmek is előszeretettel mutatták meg a különböző korszakok legszebb színésznőit a 007-es barátnői, szeretői vagy ellenségeinek szerepében. Karaktereik kezdetben egydimenziósak voltak, inkább csak biodíszletként szerepeltek Bond mellett. Ez idővel változott, a 2000-es évek női szereplői már keménységükkel, talpraesettségükkel is felhívták magukra a figyelmet. Az új generációs Bond-lányok között ilyen volt például Halle Berry Jinxe, ahogy Eva Green szerepe is túlmutatott a külsőségeken a 2006-os Casino Royale-ban.

A színésznők életében általában komoly változásokat hozott a szerep. Megtiszteltetés lett Bond-lánnyá válni, ami a karrierlehetőségekben is megmutatkozott.

A Diana Rigg által alakított karakter (Őfelsége titkosszolgálatában) az első és egyetlen olyan nő volt a 007-es életében, akit feleségül is vett a filmekben, később a színésznő az egyik legmeghatározóbb szereplője lett a brit tévés és filmes világnak. Teri Hatcher az 1997-es A holnap markában után a legjobban fizetett sorozatszínészek közé került, miután megkapta a Született feleségek főszerepét. Kétségtelen, hogy Kim Basinger járt a legjobban, ő 1983-ban lett Bond-lány Sean Connery oldalán, mikor a Soha ne mondd, hogy soha című kémfilmet készítették. Hollywood következő szexszimbólumává vált, és egy csomó filmben szerepelt a következő tíz évben.

Hollywood még jobban figyel a lányokra

Hasonló utat járt be Rosamund Pike, aki a Halj meg máskorban bukkant fel először hollywoodi nagyvásznon, onnantól pedig az egyik legfoglalkoztatottabb színésznővé vált az évek során, többek között Tom Cruise partnere volt a kasszasiker Jack Reacherben és Ben Affleck eltűnt feleségét játszotta a Holtodiglanban. Utóbbi miatt Oscarra, míg A Private War című háborús drámában mutatott alakítása miatt Golden Globe-díjra jelölték.

Eva Green volt a Craig-féle 007-es első Bond-lánya, aki a Casino Royale-ban tűnt fel. Abban az évben ötféle díjra jelölték, az Empire-t a BAFTA-val együtt haza is vihette. Újfajta nőtípust is létrehozott a filmsorozat életében: romantikus viszonyuk mellett parancsokat adott Bondnak, emellett igen fontos láncszem volt az ügynök nyomozásában. Persze mindezek mellett Green „nőiesebb” oldalát is megmutatta Martin Campbell rendező, mert a színésznő legalább annyira törékeny volt, mint amilyen keménynek mutatta magát. Olga Kurylenko vitte tovább ezt a vonalat a Quantum csendjében, ahol Craig mellett kvázi bosszúállóként mutatkozott, voltaképp teljesen háttérbe szorítva azokat a külsőségeket, amelyek a Bond-lányokat mindig is jellemezték. A négy évvel későbbi Skyfallban még tovább vitték ezt a vonalat, itt Naomie Harris alakította a 007-es segédjét, akinek a szerepe arra is jó volt, hogy jelezze, a következő filmekben háttérbe szorul majd James Bond maszkulin erőfölénye. Végül Craig aláírt még két mozira, a Spectre című filmben Monica Bellucci és Léa Seydoux voltak az ügyeletes szexszimbólumok.

Craig utolsó Bond-szerepe, a 25. film után a pletykák szerint színes bőrű nő is lehet majd James Bond, ezzel kapcsolatban a Hollywood Reporter felmérést készített, mennyire örülnek egy ilyen jellegű folytatásnak a nézők: nagyjából ugyanannyian örülnének neki, mint a amennyien nem. Fontos leszögezni, egyelőre még mindig nincs arról konkrétum, ki veheti át Craig helyét, egy biztos: az idei Nincs idő meghalniban Ana de Armas lesz a másik főszereplő,

akit az isten is Bond-lánynak teremtett.

A kubai Ana de Armas dolgozott már együtt Daniel Craiggel, legutóbbi filmjében, a Tőrbe ejtvében Craig alakítja a családi tragédia után felkért nyomozót. Az idős családtagot ápoló szerepéért Golden Globe-díjra jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában, de nem tudott nyerni.

A klasszikus szépségű színésznő tinédzserkora óta a filmes pályára készült, spanyol alkotásokban már fiatalon szerepeket kapott. Alig öt évvel ezelőtt költözött Hollywoodba, akkor még angolul is csak úgy, ahogy beszélt, sokszor a szereplőválogatásokra sem hívták emiatt – végül két hónap alatt olyan szintre hozta magát angolból, hogy az amerikai filmpiac legnagyobb filmjeinek castingjain is ott lehetett. Az amerikai áttörést a 2015-ös Kopp-kopp című thriller hozta meg számára, ahol Keanu Reeves-t kellett elcsábítania.

Egy évvel később újabb filmben, az Isten lányában szerepeltek együtt, majd egy lépéssel feljebb került a ranglétrán, hiszen jött a Haverok fegyverben című vígjáték, végül a Budapesten forgatott Szárnyas fejvadász 2049-ben kapott szerepet, ebben Harrison Ford és Ryan Gosling mellett játszott. Hamarosan pedig Marilyn Monroe-t alakítja a Blonde című netflixes életrajzi filmben. A C Magazine-nak előző év novemberében adott interjújában arról beszélt, csak Monroe akcentusán egy évig dolgozott, de kitért arra is, milyen volt a Bond-film forgatása.

Soha nem csináltam még akciófilmet, meg kellett értenem, miről szólnak ezek a filmek, és most már lenyűgözőnek tartom ezeket. Nagyon nehéz volt a forgatás. Edzeni kellett, minden olyan hosszú ideig tartott, magas intenzitást igényeltek a feladatok. Aztán jöttek a jelenetek, ahol embereket kellett ölnöm, mindezt magassarkúban

– fogalmazott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) által megosztott bejegyzés, Dec 4., 2019, időpont: 2:44 (PST időzóna szerint)

Jól tudjuk, nem fokmérő a közösségi médiás népszerűség, inkább csak amiatt jegyezzük meg mi is, mert 2020-ban megkerülhetetlen, hogy a színészek ne legyenek jelen az Instagramon. Armas is fent van, lassan eléri a kétmillió követőt, néha egészen vicces posztokat rak ki. Ennek ellenére azt mondja, őt nem érdekli a közszereplői lét ezen része.

Nem vagyok jó ebben a közösségi médiás dologban. Abban vagyok jó, ha a forgatáson kell megmutatni, mit tudok. Ha dolgozom, jól érzem magam. Imádom a felkészülést a szerepekre, maga a filmipar biznisz része nem fekszik annyira.

Kiemelt kép: Getty Images/Lia Toby