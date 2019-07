Csak nehogy túl szexi legyen a női 007-es ügynök

Daniel Craignek lassan ideje nyugdíjba vonulnia, és egy fekete nő veheti át a helyét. Felkészültünk egy női James Bondra? És a készítők is jól bánnak majd a feladattal?

Még még nem tudni arról, valójában mi a készítők terve azzal, hogy megjelenik a női James Bond-karakter, de máris két radikális tábor áll egymással szemben az ügyben: a lelkes támogatók és azok, akik teljes mértékben elutasítanak egy ilyen fordulatot. A konzervatívok azt mondják, a karakter maradjon klasszikus, régi vágású hős, igya a martinijét is úgy, ahogy szokta, rázva, nem keverve. Sok kérdést vet fel a Marvel Kapitányból, Brie Larson oldaláról ismert Lashana Lynch színésznő nem hivatalos bejelentése a fekete, 007-es nőről. Például azt: készen állnak-e erre a nézők? Megéri-e üzletileg Hollywoodnak a progresszív hozzáállás?

A kommentek alapján a közönség még nem feltétlenül várja a változást. Hozzászólások sora rögzíti, hogy az ilyen húzások miatt gyengék a mai srácok és csökken a tesztoszteronszint. Egyszóval: veszélyben a keresztény fehér férfi egyeduralma. A mámoros és a rasszista hozzászólásokat hagyjuk is, de annyi a többi alapján is biztosan kijelenthető: rizikós Lashana Lynch felkérése. A készítők felelőssége pedig nagy: ideális esetben nem egy kirakatfeminista üzenetet küldenek új szexi ügynökkel, aki puszta eszköz, hogy kiderüljön, mégiscsak a férfiak az igazi megmentők a történetben. Ahogyan a Guardian a tűpontos véleménycikkében fogalmazott:

A fehér férfiak nem fogják olyan könnyedén átadni a hős szerepét.

Mérföldkő lehet a női akcióhős a #MeToo korában, de tisztelettel kell bánni a karakterrel, amihez nagyban hozzájárulhat az egyik állítólagos ötletgazda, Phoebe Waller-Bridge. Neki köszönhetjük a Killing Eve néhány részét, a felszínes női szerepeknek búcsút intő Fleabag című sorozatot, és azt, hogy felmerült Lynch neve.

Idris Elbát vártuk évekig

Különös csavart ad a történetnek, hogy 2012 óta várjuk, hogy a James Bondban megfáradt Daniel Craiget a színes bőrű Idris Elba váltsa. Már ez a várakozás is jelezte a várható reakciók egy részét, noha Elba férfiasságát senki sem kérdőjelezheti meg. Ráadásul 2018-ban a People magazin az év legszexibbjének választotta. Ugyanebben az évben a Hollywood Reporter egy házi felmérést is készített, hogy az átlag amerikai néző minek örülne a legjobban: a valamivel több mint kétezer megkérdezett ötvenegy százaléka szavazott arra, hogy az lenne a legjobb, ha nem változna semmi, mikor Bond diverzitásáról van szó. Jellemzően azok maradnának a konzervatív iránynál, akik több filmet is láttak a franchise-ból.

Ha megkapom a szerepet, és nem sül el jól vagy éppen hogy jól sikerül, vajon a bőrszínem lenne az oka? Ez egy nagyon nehéz helyzet, amire nem biztos, hogy szükségem van.

– mondta Idris Elba egy június végi interjúban.

Az viszont egészen biztató, hogy nem sokkal a People magazinos cím után a többség, hatvanhárom százalék értékelte volna, ha Elba lesz az elegáns James Bond. Elgondolkodtató, hogy bár ötvenkét százaléknak oké volt egy fekete Bond ötlete, csupán harminchét százalék bólintott rá egy női (nem fekete) Bond ötletére. Egy ilyen támogató környezetben leshet a blockbuster világa, hogy fogadják a jegypénztáraknál forradalmasítást.

Nem minden Bond-lány rajong az ötletért

Amikor még a távolban sem látszott, hogy Lashana Lynch ül a brit titkosszolgálat, az MI6 egyik székébe, Eva Green és Rachel Weisz, Daniel Craig felesége is nyilatkozott a témában.

Kiállok a nőkért, de tényleg azt gondolom, hogy James Bond férfi kell legyen. Nincs értelme másként. A nők bármit eljátszhatnak, lehetnek akció filmekben vagy szuperhősök, de James Bond ne legyen Jane Bond. Ennek a karakternek történelme van, amit folytatni kell

– foglalta össze Green a Vanity Fairnek, és Weisz véleménye sem állt tőle távol, hogy miért nem gyártunk inkább saját női hősöket, ahelyett, hogy beleugrunk egy férfi bőrébe. Ugyanígy a producer, Barbara Broccoli is azt hangsúlyozza, hogy Ian Fleming 1953-ban íródott karaktere férfinak született.

Ez a gondolatmenet még úgy is megállja a helyét, hogy Lashana Lynch veszi át Craig helyét a martinikkel a kézben. Bár női James Bondként a legegyszerűbb rá hivatkozni, de nem egy következő Bond születik, hanem valószínűleg Lynch Nomiként (ez lesz a szerepe a Bond 25 című filmben) folytatja a nyugdíjba vonult Bond szupertitkos és szuperveszélyes munkáját. Ez azt is jelenti, hogy akkor James Bondnak ebben a formában vége? Vagy marad az a felállás, mint mondjuk a Bosszúállóknál: a Don Cheadle megformálta karakter, James Rhodes tehetett bármit az isteni Tony Stark (Robert Downey Jr.) mellett, még a halála után sem neki járt az igazi csillogás, mindig másodhegedűs volt a vasemberes páncél mögött.

A Marvel sok szempontból törte az utat: vegyük mondjuk a Fekete Párduc példáját, ami első szuperhős filmként adott alternatívát a fekete gyerekeknek egy fehérek uralta szuperhősös univerzumban. Vagy ott van Marvel Kapitány Brie Larsonnal a női kvóta erősítésére.

A Fekete Párduc fontos film, csak nem nekünk Mi nem fogjuk a bőrünkön érezni, milyen jelentősége van ennek a szuperhősnek.

A másik oldalon, a DC-nél pedig Wonder Woman (Gal Gadot) hasított amazonként a női szuperhősök között. A képregények azonban nagyobb mozgásteret hagynak a progressziónak, míg a James Bond maszkulin oldala nem tűnhet el egyik pillanatról a másikra. Persze Daniel Craiggel kaptunk egy érzékenyebb szmokingos urat, de hogy lehetne a Bechdel-tesztet (amikor egy filmben két nő beszél bármi másról a férfiakon kívül) megugrani, ha fürdőruhás Bond-lányok pörögtek a 007-es körül, mióta az eszünket tudjuk.

