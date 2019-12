A Konyhafőnök VIP: Sánta Laci elsírta magát kiesése után

Már csak öten vannak versenyben.

Hétfőn elindult A Konyhafőnök VIP döntőjének hete, az első nap végén pedig máris kiesett valaki. Sánta Laci volt az, aki mindössze egy napig viselhette a séfkabátot, emiatt pedig nagyon csalódott is volt. Már az eredményhirdetést követően is könnybe lábadt szemmel állt a séfek előtt, aztán a kiesés utáni interjúban el is sírta magát.

Az az igazság, hogy az életem a színház. Megtaláltam benne mindent, amit valaha kerestem az életemben és mégis azt kell mondanom, hogy valami olyan pluszt adott ez a Konyhafőnök, amire soha nem számítottam. Imádtam itt lenni, rájöttem, hogy sokkal jobban szeretek főzni, mint gondoltam volna. Igazából büszke is vagyok, mert lefőztem a feleségem.

Kiemelt kép: rtl.hu