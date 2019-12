A lehető legrosszabb meglepetés volt az adventi kalendáriumban

„Most képzeljék el a gyerekeim arcát!”

Sajátos csokis naptárak kerültek a boltokba Angliában.

Egyre több kisgyerekes szülő jelzi a közösségi oldalakon, hogy az általuk vásárolt adventi kalendáriumok tartalma meglepte őket. Hát persze, hiszen ezeknek pont az a lényege, hogy meglepjenek – gondolhatnánk, de ezúttal sajnos csalódásról van szó. Ugyanis amit a gyerekek a Cadbury naptáraiban az ablakok mögött találtak,

az a nagy büdös semmi.

A szülők felháborodottan posztolják a Twittere, hogy a kicsik sírással reagáltak a meglepetésre. A Sun brit bulvárlap több esetet is talált, mindegyikben a Cadbury különböző adventi kalendáriumai az érintettek. Íme néhány csalódott poszt a Twitterről:

Egy ötéves lett szomorú ma reggel, amikor meglátta, hogy az adventi naptárja tök üres.

Szép munka! Megvettem a lányomnak ezt az adventi kalendáriumot és üres.

A fiam kinyitotta az adventi naptárát és nincs benne csoki. Köszi, a gyerek sír. Szép!

Adventi kalendárium tartalom nélkül? Egy nagyon elszomorodott síró gyerek. Valaki tudja, mi van ilyenkor?

Képzeljék el a gyerekeim arcát, amikor kinyitották az adventi naptárjukat, és azt látták, hogy semmi nincs az ablak mögött. Mindkettő tökéletesen üres.

Az érintett cégek (a Cadbury’s és a naptárakat árusító szupermarketek) egyelőre nem reagáltak.