Minden WC elromlott a Nemzetközi Űrállomáson, az űrhajósoknak így csak egyetlen opciójuk maradt

A hétköznapi dolgok sokszor nem mennek egyszerűen az űrben, így talán nem meglepő, hogy egy sima reggeli ürítéshez is komoly technológia szükséges. Ezt a komoly technológiát a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) az oroszok szolgáltatják. Az állomás mindkét moduljában, tehát az amerikai és az orosz oldalon is orosz gyártmányú wc-k üzemelnek, vagyis pontosabban csak üzemeltek.

Nemrég ugyanis mindkét eszköz meghibásodott, így az űrhajósoknak csak egyetlen lehetőségük maradt, mégpedig a pelenka.

All toilets are out of order on the ISS, station commander Luca Parmitano @astro_luca told ground specialists at the NASA's mission control center, and astronauts will be using space diapers in the near future pic.twitter.com/h959eO2sRj

— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) November 27, 2019