T.I. reagált a lánya szüzességével kérkedése miatt kialakult botrányra

Nem volt feltétlenül szükségünk rá, hogy tovább beszéljen a dologról, de hát itt tartunk.

T.I. azzal borzolta a kedélyeket nemrég, hogy egy podcastben elmesélte, hogy a lányát évente elviszi a születésnapja után orvoshoz, hogy meggyőződjön, hogy nem szakadt még át a szűzhártyája.

A podcast epizódját azóta eltávolították az összes hivatalosan elérhető helyről, de persze attól még nem tudja meg nem történté tenni, az emberek pedig joggal felháborodtak rajta. Most Jada Pinkett Smith Facebookos beszélgetős műsorában reagált a dologra, pedig már most többet tudunk a lánya szüzességéről, mint kellene. A Just Jared szemlézte az interjút, amiben elmondta, hogy szerinte félreértették az emberek a dolgot.

Őszintén, néha felnagyítok dolgokat, egy rakás ember meg túlságosan szó szerint értelmez mindent.

Elmondta, hogy lányának azzal volt problémája, hogy erről az egészről beszélt, amit már bán is, de szerinte érti, hogy ezt mind érte teszi.

Nem tetszett neki, hogy beszéltem róla, és ezt megértem, nagyon bánom is. De megérti, hogy mik a szándékaim, és ismeri, hogy ki vagyok, és milyen voltam mindig is.

Megjegyezte, hogy a lányának nem volt semmi problémája ezekkel a vizsgálatokkal, amíg még fiatal volt, mi pedig különös hangsúlyt helyeznénk a fiatalra és a voltra. Úgy igazán nem sikerült továbbra se megmagyarázni ezt a fura szokását, csak megfogalmaznia másként, azzal érvelve, hogy ez az ő érdeküket szolgálja. Szóval mindenki megnyugodhat, aki attól félt, hogy megértette, miért para az, hogy évente ellenőrizteti lánya szűzhártyáját, megsértve az intimszféráját.

Azért vagyok, hogy megóvjam a gyerekeket önmaguktól, amíg nem lesznek tudatosabbak, amíg ki nem alakul a személyiségük, és képesek meghozni olyan döntéseket, amik meghatározzák az egész életüket. Nem azért vagyok, hogy feltétlenül óvjam a szüzességüket, csak tudom, hogy nagy lépés ez az életükben.

Kiemelt kép: Prince Williams/ Wireimage