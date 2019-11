Kívánhat az ember jobb nővért magának?

Selena Gomez ugyan nem szerepel semmilyen formában a Jégvarázs 2-ben, de elmehetett a film amerikai díszbemutatójára, mert nagyon híres és népszerű a film célcsoportja körében. Viszont ha már ilyen lehetőséget kapott és vihetett még egy főt magával, ő úgy döntött, elviszi kishúgát, aki a legjobban fog örülni, ráadásul még be is öltöztek hozzá jelmezbe. A kishúga jobb nővért valószínűleg nem is kívánhat magának.

