Mondjuk, nehéz is lenne már titkolni.

A színésznő nagyjából három hónappal ezelőtt, a közösségi oldalán jelentette be, hogy második gyerekét várja. Elmondta, hogy egyik terhessége se jött össze könnyen, ezért nem is meglepő, hogy most büszkén mutogatja az egyértelmű bizonyítékot.

Anna Hathaway új sorozata, a Modern Love New York-i premierjén jelent meg október 10-én egy olyan ruhában, amivel jobban nem is lehetett volna hangsúlyozni növekvő hasát.

Kiemelt kép: Theo Wargo/Getty Images