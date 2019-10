Még pár látogatás és díszpolgárrá avatják.

Már a születésnapja is elmúlt és haza is utazott Budapestről Will Smith, de a színész akkora nyomott hagyott maga után, hogy muszáj még mindig vele foglalkoznunk, pláne ha olyan képek jönnek szembe, mint az alábbi.

Smith itt a várból integet egész Budapestnek, ahova ennyi történés után valószínű, hogy hamar vissza is fog térni.

Kiemelt kép: Ian Gavan/Getty Images for Paramount Pictures