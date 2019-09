Palvin Barbara úgy néz ki ebben a szettben, mintha új végtagokat növesztett volna

De van egyéb izgalmas részlete is a nadrág-zakó párosításnak.

A magyar modell is megjelent a fenntartható divatot jutalmazó Green Carpet Fashion Awards elnevezésű díjátadón, ahol egy különleges szabású fehér nadrágot és egy hozzáillő zakót viselt. A ruhadarabok egészen szokatlan helyen buggyosodtak és csúcsosodtak, ami miatt Palvin Barbara teste is megváltozott optikailag. Nem is kicsit.

Az már csak a ráadás, hogy a zakó alatt – ami persze nem volt összegombolva – csak egy szatén melltartót viselt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Barbara Palvin (@realbarbarapalvin) által megosztott bejegyzés, Szept 23., 2019, időpont: 4:04 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@realbarbarapalvin