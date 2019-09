Palvin Barbara és pasija együtt szerepel egy reklámban és nincs is náluk tökéletesebb látvány

A magyar modell és párja, Dylan Sprouse az Instagram oldalukon jelentették be, hogy csatlakoztak a The Kooples 2019-es őszi-téli kampányához, amiből az első fotókat és videókat már láthatjuk is. Palvin Barbara már önmagában is nyerő választás, de az biztos, hogy a párjával ők a tökéletes reklámfogás.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon @dylansprouse által megosztott bejegyzés, Szept 8., 2019, időpont: 12:01 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Kooples Official Paris (@thekooples) által megosztott bejegyzés, Szept 7., 2019, időpont: 11:01 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@thekooples