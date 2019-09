Zimány Linda már több pasit is kinézett magának

A modell-ügyvéd mostanra unta meg az egyedüllétet, ezért teljes erőbedobással keresi a párját, akivel családot alapíthat. És úgy tűnik, hogy ez már nincs is olyan messze, Zimány Linda ugyanis több férfit is a látóterében tart.

Úgy érzem, hogy most újra eljött az életemben az a pont, amikor váltanék a magánéletben. Az elmúlt időszakban igazi szingli életet éltem, sok időt töltöttem a barátaimmal, minden energiámat rájuk, magamra és a munkámra irányítottam. Most viszont vágyom párkapcsolatra. Eddig zárkózott voltam a férfiakkal, nem igazán ismerkedtem, most viszont több kiszemelt is van. Én is vágyom családra, ezért nem a külsőségek döntenek, inkább megbízható férfit keresek magam mellé, akivel hosszútávra tervezhetek