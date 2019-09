Anna Wintour szeretné a kifutón látni Harry Styles-t és imádja Billie Eilish stílusát

Kérdésekre válaszolt megint.

Anna Wintour, a Vogue főszerkesztője és a világ egyik legnagyobb divatguruja újra kérdésekre válaszolt, legutóbb egyébként áldását adta a flip-flopra.

Most megkérdezték tőle, hogy melyik hírességet látná szívesen a kifutón, Wintournak pedig egészen konkrét válasza volt rá. Azonnal rávágta Harry Styles-t és FKA Twigs énekesnőt. Ezen túl sajnálatát fejezte ki annak kapcsán, hogy Cara Delevigne és Kendall Jenner már egyre kevesebbet van kifutón. Ezen túl megkérdezték Billie Eilish-ról is és elmondta, hogy imádja a stílusát, mert nagyon sajátos, továbbá szereti azt is, amit képvisel a pozitív testképpel kapcsolatban.

