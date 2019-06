Anna Wintour áldását adta a flip-flop papucsra

Anna Wintour az egyik legfontosabb és legikonikusabb ember a divatvilágban. A Vogue főszerkesztője, továbbá csak az jelenhet meg a MET-gálán, akire áldását adja. Most a saját divatlapja készített egy videót vele, amiben az utca embere tehetett fel neki kérdéseket, ő pedig megválaszolta őket. Megkérdezték, hogy szerinte lehet-e ismert celebből kiváló ruhatervező, Wintour pedig áradozott egy sort Rihannáról, mondván, hogy ő azért lesz nagyon sikeres divatmárkájával, mert nem a trendek után rohan, a ruhái ezért időtállóbbak, de megdicsérte Pharrellt, Victoria Beckhamet, meg Kanye Westet is, mint celebből lett ruhatervezőt. Elárulta továbbá, hogy nem igazán rajong a táskákért, de ajánlja keresztbe akaszthatós táskákat, mert azokat nem kell fogni és lehet velük biciklizni is. Továbbá nem igazán rajong a casual cuccokért, viszont a flip-flop papucsokat szereti, szóval ha valaki esetleg leszólná a tiédet, mostantól hivatkozhatsz Anna Wintourra. A videóból kiderül egyébként a kedvenc cipője is.

