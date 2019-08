Wolf Kati: Rengeteget dolgoztunk a házasságunk megmentéséért, de mégsem sikerült

Az énekesnő nehéz időszakon megy keresztül. Hónapokkal ezelőtt elköltözött a családi otthonból, mert férjével nem tudták megoldani a problémáikat.

Szomorú hírt jelentett be hazánk egykori Eurovíziós versenyzője.

Sosem voltam egy sírós fajta, de az elmúlt időszakban ez is változott. Az elmúlt egy évben rengeteget gondolkodtam azon, miként lehetséges, hogy mindketten rengeteget dolgoztunk, és sok mindent megtettünk a házasságunk megmentéséért, és mégsem sikerült. Vajon min múlik, hogy egyesek kapcsolata az életük végéig tart, és vannak, akiké nem?

– tette fel a Story magazinnak a költői kérdést Wolf Kati, aki rendszeresen jár pszichológushoz is, hogy gyerekei számára megkönnyíthesse a helyzetet.

El nem váltunk, csak szétköltöztünk, én most ezt találtam a legjobb megoldásnak. Én mentem arrébb a két lányunkkal, most öt percre lakunk a férjemtől, direkt közel költöztünk. A lányok akkor jönnek-mennek, amikor akarnak, mindkettőnknél otthon

vannak. Mivel Ákossal nagyon jó viszonyban maradtunk, továbbra is együtt neveljük a gyerekeinket, ez nagyon fontos mindannyiunknak.