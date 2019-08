Radics Gigi szakított amerikai pasijával

Hosszú évek után most újra szingli.

Habár Radics Gigi még mindig csak 23 éves, már évek óta nem volt egyedülálló. Igaz, kapcsolatai közül csak a legutóbbival állt hivatalosan is a nyilvánosság elé. Azt is valószínűleg azért, mert nem kellett lépten-nyomon attól tartania, hogy figyelik őket. Kai ugyanis Amerikában él. Most viszont véget ért a kapcsolatuk. Az okokról a Story magazinnak mesélt az énekesnő.

Nem volt olyan pontja ennek a kapcsolatnak, amikor úgy igazán megromlott volna. Mondanom se kell, milyen nehéz egy távkapcsolat, főleg egy ilyen óriási, Budapest–Los Angeles szintű távolság esetén. Ráadásul hiába mentem ki hozzá, akkor sem tudtunk eleget együtt lenni. Ő ott éli a mindennapjait, ezer dologgal foglalkozik egyszerre, és előfordult, hogy nem maradt rám ideje. Ezt pedig el kellett fogadnom, mert pontosan ugyanez történt volna, ha ő látogat meg engem Budapesten. A külön töltött idő sok mindent megváltoztatott mindkettőnkben. Távolodni kezdtünk egymástól, egyre kevesebbet kerestük a másikat. Amint ezt észrevettem, azonnal felhoztam neki a témát, mert nem szeretem kerülgetni a dolgokat. Megkérdeztem, szerinte mi lenne a megoldás. Végül arra jutottunk, jobb, ha elválnak útjaink. Egy évig voltunk ’együtt’. Ha úgy vesszük, igazából a telefonomba voltam szerelmes abban az időszakban, hiszen azon keresztül próbáltuk tartani a kapcsolatot. Ez így lélektelen volt, nem tudtuk egymást élőben érezni, megérinteni

– mondta Radics Gigi, aki most örül, hogy egyedül van, de nem zárkózik el egy újabb szerelemtől se. Abban viszont biztos, hogy következő párjának nagyon meg kell majd dolgoznia érte.

Kiemelt kép: Instagram/@gigiradics