Dakota Johnson megcsináltatta a fogait rajongói legnagyobb bánatára

Dakota Johnson, aki a Szürke ötven árnyalatával futott be, és mellesleg Melanie Griffith és Don Johnson lánya, éppen új filmjét promózta, a készült fotókon pedig feltűnhet egy nagy különbség azoknak, akik látták már korábban mosolyogni nyitott szájjal. A színésznőnek ugyanis első két foga között volt egy kis rés, amit most megcsináltatott.

Emlékeztetőül így nézett ki azzal a bizonyos réssel a fogai között, emlékét már csak régi fotók és az összes korábbi filmje, továbbá foga közt levő résének gyászoló rajongói őrzik.

A rajongói természetesen nagyon szomorúak voltak, ugyanis többek között ettől is volt különleges Johnson külseje. Volt, aki egyenesen odáig is elment, hogy videós megemlékezéssel gyászolja az eltűnt rést, ugyanakkor valaki megjegyezte, hogy ő örül a színésznő boldogságának, mert mióta megcsináltatta, sokkal többet mosolyog nyitott szájjal.

rip dakota johnson’s gap tooth gone but not forgotten pic.twitter.com/MhSv2G2ZWl

— jenina (@suspjria) 2019. augusztus 4.