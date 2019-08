Bindi Irwin elhunyt apjának, Steve Irwinnek üzent az eljegyzésével kapcsolatban

A krokodilvadászként elhíresült Steve Irwint mindenki ismerte, még azok is, akik nem Ausztráliában nőttek fel. Így nyilván sokan azzal is tisztában vannak, hogy Irwinnek van egy lánya, Bindi Irwin is, aki anyjával és öccsével, Roberttel együtt tovább folytatta apja munkáját a vadrezervátumban.

Bindi Irwin nemrég lett 21 éves, a születésnapján pedig a kezét is megkérték. Akkor már lehetett sírni egy sort emiatt, most pedig lehet folytatni, mert Bindi Irwin legutóbbi posztjában a 13 évvel ezelőtt elhunyt apjának üzent.

Apa, tudom, hogy elképesztően büszke lennél Robertre. Az elmúlt időszakban csodás támaszom volt. Tudom, hogy mennyire büszke lennél, ha látnád, hogy ő kísér majd az oltárhoz. Bárcsak ott lennél te is ezekben a pillanatokban, de tudom, hogy a lelked tovább él bennünk.

View this post on Instagram A post shared by Bindi Irwin (@bindisueirwin) on Aug 2, 2019 at 3:41pm PDT



Kiemelt kép: Instagram/Bindi Irwin