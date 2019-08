Egy 33 évvel ezelőtt videó arról, hogy Erzsébet királynő néha nagymama is tudott lenni

II. Erzsébet 26 évesen lett királynő, most pedig 93 éves, vagyis sokkal, de sokkal többet volt királynő eddigi életében, mint nem. Ettől függetlenül

viszont néha képes átkapcsolni nagymama módba is.

Pontosabban egyszer biztosan képes volt, 33 évvel ezelőtt, harmadik gyereke, András yorki herceg esküvőjén, amikor az akkor négyéves Vilmos herceg után rohant, hogy az ne szaladjon neki a hintó kerekeinek.

Az erről készült videóból nemrég posztolt valaki egy gifet:

Late post, but it’s been 33 years since the wedding of Prince Andrew and Fergie in 1986. And so here’s Queen Elizabeth running after little Prince William to stop him from getting closer to the carriage. Her Majesty as a grandma is cute 😂 pic.twitter.com/XTWyC9wVOv

— ‎lara (@katemidIetons) July 26, 2019