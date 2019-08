Stohl Andrásnak most sokkal könnyebb, mert nincs gyerek, ezért a barátnője csak vele foglalkozik

A színésszel saját lánya, Stohl Luca készített riportot a Tények Plusz adásába, aki azt a kérdést is felette Stohl Andrásnak, hogy hogyan lehet az, hogy mostanában sokkal kisimultabb és már a kora miatt sem aggódik annyit mint néhány éve.

3 és fél éve egy új párkapcsolatban élek. Fiatalabb a párom, valószínűleg ez is nagyon sokat segít. Odafigyel rám, de ezzel semmiféle visszafelé rúgdosást nem szeretnék, mert édesanyád és Ancsi is nagyon sok mindent kibírt mellettem. De így, hogy most mi ketten vagyunk sokkal könnyebb. Sokkal intenzívebben tudok a gyerekekkel lenni és ez sokat segít. Nagyon odafigyelünk arra is, hogy mennyi munkát vállalunk el és hogy hogyan töltjük a szabadidőnket. Az előző kapcsolataimban mindig ott volt a két gyerek. Te és Rebeka, ilettve Franciska és Andriska, akik az anyukájuknak nagyon erősen elviszik a figyelmét teljesen normális és érthető módon. Itt viszont a Vicának csak én vagyok