Shay Mitchelltől van mit tanulniuk a magyar Insta-mamiknak

YouTube/Instagram + gyerek = profit. Hogy ez mennyire etikus, mennyire veszélyes a születendő gyerekre nézve, némileg másodlagossá válik, az amerikai színésznő, Shay Mitchell pedig egy teljesen új formátummal ösztönözheti pénzszerzésre a magyar Insta-mamikat.

Hogy némileg magyarázzuk a címben említetteket, gyorsan elmondjuk, honnan kellene ismerni Shay Mitchellt. Hét évig szerepelt a Pretty Little Liars (magyarul a szörnyen hangzó Hazug csajok társasága) című amerikai sorozatban, ami itthon is futott, tehát sokan láthatták már őt a tévében, talán a csajos sorozatokért kevésbé lelkesedők, legalább a vasárnapi ebéd tévés háttérzajaként beállítva.

Most, hogy mindenki megtudta, kicsoda Shay Mitchell, ideje beszélni arról, mi is történik körülötte. A színésznő egyébként a szintén filmes világban mozgó Matte Babellel van együtt, de egy tragédia eléggé beárnyékolta a kapcsolatukat: Mitchell tavaly teherbe esett, de elvetélt, ami miatt a mostani terhesség esetében már óvatosabbak voltak, mert szinte semmit nem lehetett tudni arról, hogy ismét babát várnak.

Most egy YouTube-videóban mesélte el követőinek, hogy ismét várandós, az elővigyázatosság pedig látszólag eltűnt, ugyanis férjével együtt úgy döntöttek, teljes egészében dokumentálni fogják a születésig tartó időszakot. Az Almost Ready (magyarra fordítva Majdnem kész) címet viselő dokusorozat kizárólag a videómegosztón lesz látható, ami pedig némileg sajátosságot ad az egésznek, az az, hogy

profi stábbal készül az egész, a vlogformátum pedig szinte teljes egészében kimarad belőle. Egyfajta fúziója lesz a realitynek és a dokumentumfilmeknek, hetente egy adás érkezik majd.

Mitchell nem ma kezdte a YouTube-ozást, 2011-ben regisztrált a platformra, népszerűsége pedig a színészi munkákkal együtt nőtt, főleg vlog- és sminkvideókat készített, a fiatalabb korosztály (nem a tinik, inkább a 25 felettiek) pedig aktívan követi is őt. Mitchell stílusa egyébként tényleg kajálható, a beauty-videókban sem a tucat kategóriába sorolható, de ő egyébként is egy elképesztően profi csatornát tudhat magáénak.

Ahogy a dokusorozata, úgy eddigi videói is profi stábbal készülnek, ahol van sminkes, operatőr, vágó – magyarán minden, amire szükség van komolyabb minőségű YouTube-os tartalomnál. Mitchell nyilván már azt a szintet képviseli a platformon, ahol nem lehet ennél lejjebb adni, emiatt szükség van a minőségre képileg és hangilag is.

Az új dokusorozaton sokan dolgoznak majd, ráadásul a Primetime Emmy-díjas Eli Holzman is részt vesz benne – valamint Tracy Wares is, aki eddig több mint tíz egyéni díjat zsebelt be dokumentumfilmjeiért.

A nők egy csomó dolgon mennek keresztül, míg terhesek. Mindez izgalmas, bonyolult, érzelmes és fantasztikus egy időben, én pedig egy fotónál többet is szeretnék megosztani a szülésig tartó utazásomról

– fogalmazott Mitchell. Az új típusú formátum akár ide is begyűrűzhet majd, már ha a hazai influenszer-anyukák kicsit bevállalósabbak lesznek. Ehhez valószínűleg több dologra is szükség lenne:

profi operatőrre,

az amerikai videókból átvett trendek kerülésére,

a terhesség köré szőtt szponzorációs dolgok elhagyására.

Itthon – ha a feliratkozók számát vesszük elsődlegesnek, és aszerint rangsorolunk – eddig két influenszer-anyuka próbálkozott Mitchellhez hasonló formátummal, illetve egy tévés arc: a divat- és beauty-videós Alexy Vivien, illetve a korábbi műsorvezető, de ma már YouTube-on aktívkodó Tücsi. Ők ketten aktívan beszéltek videóikban a terhességet érintő kérdésekről, míg Alexy a dolog humorosabb oldalát fogta meg ennek, addig Tücsi némileg részletesebben dokumentálta ezt az időszakot. Azt viszont nyilvánvaló volt, hogy a hazai influenszerpiacon nem kerülhető ki a szponzorált tartalmak megjelenése a terhességről szóló videóknál, így mindketten éltek is a kínálkozó lehetőségekkel.

Azt sem mindenki díjazta a nézők közül, hogy a nézettségért a legintimebb pillanatokat is megosztotta a két influenszer, ami nem feltétlenül tartozik másokra, cserébe az átlagnál sokkal nagyobb nézettségi mutatókat produkálnak. Alexy egyik videójában például arra kaptak választ a nézők, kisfiú vagy kislány lesz a születendő gyerek, ami a csatorna nyolcadik legnézettebb videója lett, és mellette szponzorált tartalom volt.

A gyerek nemével kapcsolatos videó Tücsiéknél is készült (az lett a legnézettebb a csatornán), az nem volt szponzorált. Ellenben a gyerek már viszonylag hamar kamerák elé került, felpörgetve a megtekintéseket:

Míg Alexy Viviennél lehet tudni, hogy operatőrrel dolgozik, addig Tücsinél nem egészen nyilvánvaló. Az viszont eléggé jól látszik, a legtöbb mai YouTube-trendnek megfelelnek ezek a videók, a kissé mélyebb dokumentumfilmes stílus egyedül Pataki Zitánál volt felfedezhető, aki a lombikprogram kapcsán készített férjével hasonló tematikájú tartalmat.

Nyilvánvalóan ott is megjelent szponzoráció, ám sokkalta közelebb volt ahhoz, amit Mitchell is meg akar ragadni, csak nyilván kisebb büdzséből lett összerakva. Az Alexy és Tücsi által készített videókkal kapcsolatban több kérdés is felmerül:

ahogy általában a közösségi médiába felkerülő gyerekfotók esetében, úgy itt is kérdőjeles, vajon mennyire egészséges az, hogy a gyereket a születés után kettő perccel már látja az egész internet, Mitchell színésznő, épp ezért megteheti, hogy azt pakoljon ki a YouTube-ra, ami fontos neki, nem lebeg fölötte a folyamatos tartalomgyártás veszélye, ami nézettségnövelést indukálhat a készítőben (gyerekvideó=nézettség növekedés), valamennyire muszáj-jelleget, az aktuális állapot meglovaglását érezteti egy influenszer/YouTube-videós esetében, ha kizárólag/nagy százalékban a terhesség időszakát helyezi a videók középpontjába.

Patakiék sorozata nagyon betalált a nézőknél, ami nem csoda, elvégre egy igen érzelemdús helyzetbe lettek beültetve, nem a kínai webshopokból rendelt babaruhák kicsomagolása szolgáltatta a videók fő profilját. Utóbbit a nézőközönség bizonyos része már unja, gyaníthatóan erre tapintott rá jó érzékkel az időjós, de elsősorban saját tapasztalataikat akarták megmutatni ebben a nagyon nehéz témában.

Talán érdemes megemlíteni az Ausztrália Magyarul YouTube-csatornát a témában, ami ugyan csak egy vlogvideó erejéig, de őrülten kimaxolta a témát. Az Ausztráliában élő Tamás kórházba vitte szülni készülő feleségét, és le is videózta a születés pillanatát maguknak, amit aztán vágott verzióban megosztott követőivel. Nemcsak az ausztrál kórházi állapotoktól esik majd le a néző álla, hanem a bemutatás nyers valóságán is.

Mindenesetre két dolgon érdemes elgondolkodni, ha Shay Mitchellt szeretnék követni a hazai influenszerek:

Gondolják végig, hogy a baba semmit nem tehet ez ellen, tíz év múlva talán kellemetlennek fogja érezni ezeket a soha el nem tüntethető videókat. Ha mégis belevágnak a videózásba, azt talán érdemes hasonlóan megközelíteni, ahogy a színésznő tette. Nagyobb energiabefektetés a minőség oltárán, ami lehet, nem fog baromi nagy nézettséget hozni a fiatalabb korosztály körében, de legalább a gyerek sem fog rosszul nézni szüleire 18 év múlva, mikor meglátja: egy eBayes rendelés kedvéért mutogatták a pelenkás fenekét több tízezer embernek.

Kiemelt kép: Bryan Bedder/Getty Images for A+E