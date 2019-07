Érdekes, hogy Miley Cyrus visszafogottnak tűnik, pedig most sincs rajta melltartó

Az új címlapfotóját nagyon eltalálták.

Az énekesnő az amerikai Elle augusztusi számában szerepel, ami miatt egészen szokatlan fotók készültek róla. Miley Cyrus esetében persze az a szokatlan, ha semmi extrém, feltűnő vagy közönséges nincs rajta.

És még csak nem is arról van szó, hogy a magazin valami teljesen testidegen stílust erőltetett volna rá. Hiszen egy kis villantás most is van, hiányzik némi fehérnemű is, mégis nagyon visszafogott az összhatás.

Pedig fehérneműben is fotózták, de ugyanaz a helyzet.

Kiemelt kép: Instagram/@mileycyrus