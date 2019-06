Az megvan, hogy Miley Cyrus a Black Mirrorban valójában egy Nine Inch Nails feldolgozást énekel?

Mindenféle spoiler nélkül el lehet mondani, hogy a Black Mirror új évadának egyik részében Miley Cyrus szerepel, aki Ashley O-t, egy popsztárt alakít. Ennek a popsztárnak egyébként erősen hasonlít a karaktere Hannah Montanara, Cyrus egykori Disney-karakterére, de ez egy másik téma. A lila parókás Ashley O-nak van egy száma, az On a Roll, amihez most hivatalosan is megjelent a videóklip. Jó kis dallamos popszámról van szó, simán hallgatható.

Aztán kiderül, hogy azért is sikerült olyan jól, mert ez egy Nine Inch Nails-szám feldolgozása!

Annyira, hogy még a szöveg is sok résznél ugyanaz, mint a NIN Head Like a Hole című számában. Az énekes Trent Reznor, pontosabban a Nine Inch Nails egyébként csütörtökön ismerte el Facebookon, hogy Cyrus, pontosabban Ashley O száma az ő daluk feldolgozása.

Sőt, a BuzzFeed szerint még egy Black Mirroros, Ashley O-s pólót is árulnak a weboldalukon.

