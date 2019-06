Lindsay Lohan görögországi luxus strandja romokban hever

Lindsay Lohan 2018-ban a saját nevével ellátott luxus strandot nyitott Görögországban, a nagy híres és nagyon gazdag emberek egyik kedvenc nyaralóhelyén, Míkonosz szigetén. A Lohan Beach elvileg – legalábbis az Instagram szerint – elég jól ment, Lohan még saját reality-t is forgatott ott. A Page Six most meg azt írja, hogy ezeknek annyi. A reality-nek meg a strandnak is. Szóval lehet, hogy Lohan 2018-ban összeszedte magát a saját romjaiból, egy évvel később azonban a saját strandja került romos állapotba.

Utóbbiról pedig Instagramon is meg lehet győződni, ugyanis többen is elkezdtek fotózkodni Lohan strandjának maradékával.

View this post on Instagram A post shared by james (@jamesyyy123) on May 12, 2019 at 3:05am PDT



A hely a Tripadvisor szerint is zárva van. Lohan egyelőre sehol nem reagált a bezárás hírére, mindössze a sajtósa mondott annyit a Page Sixnek, hogy a színésznő nem tervez második évadot a reality-jéből.

