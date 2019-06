VV Csoki és VV Vivien összejöttek

A Való Világ 9 játékosainak kapcsolatát elég nehéz követni. Főleg VV Vivien szerelmeit, akikből a villa falain belül is akadt egy pár. A valóságshow után a lány még próbálkozott utolsó villapartnerével, VV Krisztiánnal, olyannyira, hogy közös gyereket is vártak, de aztán Vivien kénytelen volt az abortuszt választani, ezután pedig Krisztiánnal is szétmentek.

Éppen ezért meglepő, hogy most egy újabb VV9 szereplővel alkot egy párt. VV Csokival épp Tenerifén nyaralnak és úgy tűnik, nagyon egymásra hangolódtak.

Vajon mit szól ehhez VV Reni, aki a villában elvakultan ragaszkodott Csokihoz, de a műsor után nem igazán alakultak a reményei szerint a dolgok? Vagy Krisztián, akinek a villában Csoki volt a legjobb barátja?

A bejegyzés megtekintése az Instagramon (@_viviiyyy_official_) által megosztott bejegyzés, Jún 14., 2019, időpont: 12:33 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@_viviiyyy_official_