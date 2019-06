Meztelen képet posztolt a barátnőjéről, sokan nem örülnek neki

Kiakadtak, hogy hogy tehet ilyet a barátnőjével.

A hawaii Jay Alvarrez egy teljesen meztelen közös képet osztott meg barátnőjével, az olasz modell Valentina Fradegradával, ahol annak intim testrészeit csak a kezeikkel takarják.

A fotó rengeteg, majd 700 ezer kedvelést kapott, de nem mindenki ájult el tőle:

Ez őszintén undorító, és annyira sajnálom ezt a lányt

– idézte az egyik kommentelőt a Sun, míg egy másik hozzátette:

Szomorú, hogy úgy hencegsz ezzel a nővel, mint egy tárggyal. Még szomorúbb, hogy ő nem tudja, mennyire értékes.

JAY ALVARREZ (@jayalvarrez) által megosztott bejegyzés, Máj 24., 2019

És nem csak ők ketten számoltak be csalódottságukról Alvarrez 6,3 millió követője közül, mások szerint is tárgyiasítja a férfi barátnőjét, nem is értik, hogyan bánhat így vele, és biztos mindezt csak azért tette, hogy minél több like-ot kapjon. Fradegrada ugyanakkor nem ért egyet ezekkel a kommentelőkkel, hozzászólásában egy rakás emojit rakott ki, köztük sírva nevetős és ördögöt jelképezőt.

Hogy a követőket meglepte volna a fenti kép, mindenesetre különös, hiszen nem ez az első ilyen kép róluk Alvarrez Instagramján, csak egy példát, a pont ezelőttit felhozva: