Több celeb is kipróbálná Trump után az elnöki széket

Azok után, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást és harmadik éve irányítja az Egyesült Államokat, nem létezik lehetetlen, erre pedig a celebek is rájöttek – épp ezért az elmúlt években többen is bejelentkeztek már az elnöki pozícióra. Legutóbb például Priyanka Chopra javasolta férjét, a Jonas Brothersből ismert Nick Jonast az USA elnökének, Kanye West pedig évek óta fenyegetőzik azzal, hogy elindul a 2020-as amerikai elnökválasztáson. De nem ők az egyedüliek, akiknek sok az önbizalma.

Nick Jonas

Igaz, Nick Jonas nem maga írta azt, hogy indulna az elnökségért, hanem felesége, Priyanka Chopra, aki viszonylag eltökéltnek és határozottnak tűnt, amikor az alábbiakat mondta nemrég a Sunday Timesnak adott interjújában:

Szívesen lennék India miniszterelnöke. És szeretném, ha Nick indulna az elnökválasztáson. Nem szeretek semmit, aminek köze van a politikához, de tudom, hogy mindketten szeretnénk, ha változna a helyzet.

Egyébként ha a most 26 éves Nick Jonas választást nyerne, ő lehetne az USA legfiatalabb elnöke. Az eddigi csúcstartó Theodore Roosevelt volt, aki 42 évesen lépett hivatalba.

Dwayne Johnson

A Szikla művésznéven akciósztárkodó színészt 2017-ben kérdezték meg arról, hogy indulna-e az elnökválasztáson. Dwayne Johnson akkor azt válaszolta, egyelőre inkább filmjeivel szórakoztatná az embereket, de el tudja képzelni, hogy egy nap a politikán keresztül is befolyásolná a világot. Nem sokkal később a GQ is rákérdezett, tényleg látja-e esélyét annak, hogy induljon a következő választáson, mire a színész azt mondta:

Minden lehetőség megvan rá.

Egyébként nem ő lenne az első színészből lett elnök, hisz Ronald Reagan is filmszínészként kezdte karrierjét, mielőtt Washingtonba költözött.

Ron Perlman

Kissé ironikusnak tűnt a bejelentése – pláne mert posztja azóta Facebookról is törlődött –, de Ron Perlman közvetlenül azután, hogy kiderült, a követező négy évben Donald Trump lesz az elnök, azt írta:

Ezúton szeretném felhasználni a facebookos jelenlétem arra, hogy bejelentsem, indulok az Egyesült Államok elnöki székéért.

Alec Baldwin

Aki egyszer is látott SNL-t (Saturday Night Live-ot), amiben Alec Baldwin alakítja Donald Trumpot, az tisztában van vele, miként érez a színész a jelenlegi elnökkel kapcsolatban. Nem véletlenül beszélt a témáról Howard Sternnel utóbbi műsorában, amiben Baldwin azt mondta:

Ha indulnék az elnökségért, nyernék. Minél idősebb vagyok, annál kevésbé tűnik abszurdnak az ötlet.

Oprah Winfrey

Évről évre előszedik a témát, miszerint Oprah Winfreynek indulna kellene a választáson, de Winfrey ezt rendre visszautasítja. Legutóbb azt mondta a témában David Rubinsteinnek, hogy soha még csak nem is gondolkodott el a lehetőségen, egészen addig, amíg Trump nem nyert. Ettől függetlenül viszont úgy érzi, semmi köze a politikához, nem tudná és nem is akarja irányítani az Államokat.

Kanye West

Akinek viszont lehetetlenül sok önbizalma van és gyakorlatilag havonta meglebegteti a lehetőségét annak, hogy indul a következő elnökválasztáson, az Kanye West, aki valószínűleg tényleg úgy érzi, hogy neki minden sikerülhet, hisz már Istenhez is többször hasonlította magát. A rapper először a 2015-ös MTV VMA-n jelentette be, hogy indul a 2020-as választásokon, aztán kicsit visszafogta magát és most már csak a 2024-es választásokra készül. Addig inkább saját egyházával foglalkozik.



Kiemelt kép: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images