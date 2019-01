Krumplis zsákokat viselt, majd Amerika leggazdagabb feketéje lett

65 éves lett Oprah Winfrey, akinek nevét az egész világ ismeri, de az Egyesült Államokon kívül nem feltétlenül tudják, miért fontos az ő személye, és hogy mennyire mélyről jutott mennyire magasra egy olyan úton, amiből nem is filmet, de többévados sorozatot lehetne készíteni. Igazán giccses sztori az övé, mert egy bántalmazott, szegény körülmények közt élő kislányból lett a 20. századi Amerika leggazdagabb és egyik legbefolyásosabb, színes bőrű nője.

Oprah Winfrey 1954. január 29-én született akkor még Orpah keresztnéven Kosciuskóban, Mississippi államban. Anyja egyedülálló, szobalányként dolgozó tinédzser volt, Winfrey gyakorlatilag egy egyéjszakás kapcsolatból született. Apjának Vernon Winfrey-t nevezi, akinél később felnőtt, ám biológiai apja állítólag nem ő, hanem Noah Robinson.

Első hat évét anyai nagyanyjánál töltötte nagyon szegény körülmények közt. Krumplis zsákból varrt ruhákban járt, nagyanyja pedig bottal verte őt, ha nem engedelmeskedett, közben viszont hároméves korától írni és olvasni tanította őt. Hatévesen visszakerült az anyjához, aki ekkor szült egy másik lányt – Winfrey féltestvére, Patricia 2003-ban, 43 évesen halt meg drogfüggőség miatt. Később született egy másik féltestvére is, akit örökbe fogadták. Az ő létezéséről Oprah Winfrey 2010-ben szerzett csak tudomást. Illetve lett később egy öccse is, aki pedig 1989-ben hunyt el AIDS-betegségben.

Oprah Winfrey közel sem egyszerű családi élete ezzel pedig nem ért véget. Állítása szerint unokatestvére, nagybátyja és a család egy barátja is molesztálta őt kilenc éves korától kezdve. Erről 1986-ban, saját tévéshow-jában beszélt.

13 évesen megszökött otthonról, 14 évesen pedig teherbe esett. Fia koraszülött volt és születése után meghalt. Oprah Winfrey nem sokkal ezután került Nashville-be Vernon Winfrey-hez, akit apjának nevez. Nagyon hamar ő lett a legjobb tanuló és legnépszerűbb lány az iskolában, 17 évesen szépségversenyt nyert, munkát kapott egy helyi rádiónál, és ösztöndíjjal bekerült a Tennessee Állami Egyetemre.

1976-ben a Nashville-i WLAC-TV-nél ő lett a legfiatalabb és egyben az első fekete nő, aki hírbemondóként dolgozott. Tíz év alatt pedig annyit melózott különböző csatornáknál, hogy 1986-ban saját tévéműsort kapott – ez volt az Oprah Winfrey Show, ami egészen 2011-ig futott.

Műsora évekig bulváros tartalommal működött, majd a 90-es években koncepciót váltott, és inkább spirituális, geopolitikai, társadalmi problémákat feszegetett, persze még mindig celebek segítségével, akik továbbra is úgy nyíltak meg Oprah Winfrey-nek, mintha nem kamerák előtt, egy olyan tévéadásban beszélnének, amit a fél világ néz.

Oprah Winfrey valahogy el tudta érni, hogy mindenki mindent el akarjon mondani neki. Így történt, hogy Lance Armstrong a műsorában beszélt arról, hogy doppingszereknek köszönheti gyakorlatilag az összes Tour de France-győzelmét, de Tom Cruise is Oprah kanapéján ugrált önkívületi állapotban, amikor bevallotta, hogy szerelmes Katie Holmes-ba. És Winfrey-nek köszönhető a legnézettebb interjú is, ami 36,5 millió nézővel a negyedik legnézettebb tévéműsor volt az amerikai televíziózás történetében – az 1993-as interjúja Michael Jacksonnal.

Többször is vádolták részrehajlással a műsorvezetőt, aki sokak szerint túl kedves és megengedő volt azokkal a hírességekkel, akiket kedvelt. Az általa támogatott Barack Obamát kétszer is meghívta műsorába a 2009-es elnökválasztás előtt, Sarah Palint pedig egyszer sem, utóbbira Matt Drudge világított rá. Winfrey azzal védekezett, hogy szerinte Palin fantasztikus interjúalany lenne, ám addig nem merült fel a neve, viszont szívesen látja műsorában a választások után.

Filmekben is szerepelt, többek közt Steven Spielberg 1985-ös Bíborszínjében, amiért Oscarra jelölték. Legközelebb 2015-ben jelölték Oscar-díjra a Selma című filmért, de egyikért sem kapott szobrot, ellenben 2012-ben megkapta az Oscar-gálán a Jean Hersholt jótékonysági díjat.

Nyert Emmy-díjat, Golden Globe-ot és rengeteg tévés díjat talk show-jának köszönhetően.

Saját produkciós cége van, a Harpo Company, 2004 és 2008 között pedig volt saját magazinja O néven, és nyilván megjelent jó pár könyve is.

32 évesen lett dollármilliomos, akkor hozta létre saját produkciós cégét. 41 évesen 340 millió dolláros vagyonával letaszította a Forbes listájáról egyedüli afroamerikaiként Bill Cosby-t. Oprah Winfrey volt a 20. századi Amerika leggazdagabb feketéje, 2006-ban pedig ő volt a legtöbbet kereső tévés személyiség az Egyesült Államokban. Abban az évben 260 millió dollárt keresett, ötször annyit, mint a második helyezett Simon Cowell.

Oprah Winfrey szerelmi élete 1986 óta viszonylag unalmas és kiegyensúlyozott, azóta van együtt Stedman Grahammel, akivel 1992-ben jegyezték el egymást, ám esküvőt azóta sem tartottak.

Korábbi kapcsolatairól többször is beszélt, többek közt arról a meg nem nevezett házas emberről, akivel négy évig volt együtt, és aki miatt búcsúlevelet küldött 1981-ben legjobb barátjának, Gayle Kingnek, amiben arra kéri, hogy halála után locsolja a virágait. Erről később Winfrey úgy nyilatkozott, hogy túlreagálta a dolgot, és nem gondolta komolyan, mert soha nem tudná megölni magát.

Állítása szerint súlyfeleslegét korábbi, abuzív kapcsolatainak köszönheti, azon férfiaknak, akiknek elismerésére mindennél jobban vágyott. Elmondása szerint ekkoriban volt együtt egy olyan férfival is, aki miatt drogproblémái lettek, ám Winfrey ennek kapcsán is azt mondta, hogy valójában nem a drogtól, hanem magától a férfitól függött.

Oprah Winfrey nagyságát sokszor azzal is jellemzik, hogy nagyobb befolyása van még az amerikai elnöknél is. Valószínűleg ezért is merült fel nemrég a neve a következő elnökválasztás lehetséges jelöltjei közt. Oprah azonban azt nyilatkozta a témában, hogy eszében sincs indulni. Ezek szerint meghagyja a lehetőséget inkább Kanye Westnek, vagy Dwayne Johnsonnak. Esetleg Donald Trumpnak még négy évre.

Kiemelt kép: Don Arnold/WireImage