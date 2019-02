Tücsi új vlogjában árulta el, hogy kislányukat Sofron Nara Sophie-nak fogják hívni

Aryee Claudia Dedei, azaz Tücsi már egy ideje terhes, most pedig párjával, Sofron Istvánnal végre elárulták követőiknek, hogy mi lesz a neve hamarosan érkező gyereküknek. A kislányt Sofron Nara Sophie-nak fogják hívni, ez a több mint 20 perces videó utolsó részéből derült ki.

Szerintem abszolút illik rá ez a név

— magyarázta Tücsi, aki azt is elmondta, hogy a névnek jelentése is van, a Narának boldog és derűs, amit ők visszaigazolásként is értelmeztek, a Sophie pedig bölcsességet jelent.Ha esetleg valaki nem hisz nekünk, nyugodtan bizonyosodjon meg az alábbi videó alapján:

Kiemelt kép: YouTube