Zac Efron a hidrogénszőke haja ellenére is olyan változáson esett át, hogy már csak attól teherbe lehet esni, ha ránézünk egy fotójára, de még ezt is tudta fokozni a színész, ugyanis kitett magáról pár félmeztelen fotót, amiken nem csak ő, de szintén félmeztelen öccse, Dylan Efron is szerepel:

View this post on Instagram A post shared by Zac Efron (@zacefron) on Feb 6, 2019 at 1:23pm PST

További szép napot!

Kiemelt kép: Instagram/Zac Efron