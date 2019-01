A Kardashianról undorító szöveget írt rapper Kylie Jennert is célba vette

Úgy néz ki, valaki nagyon szeretne még jobban befutni, legalábbis a rapper The Game azután, hogy írt egy szó szerint borzalmasan erős dalszöveget Kim Kardashianról, most kiderült, hogy a számba Kardashian legkisebb húgát, Kylie Jennert is beleírta. Igaz, róla nem írt olyanokat, mint Kardashianról, viszont erősen utalt arra, hogy volt némi közük egymáshoz:

The Game says he used to make Kylie Jenner “Frosted Flakes” when she woke up. 💀💀💀💀. pic.twitter.com/1Bp1aI2eVH

— DJ Akademiks (@Akademiks) January 26, 2019