Undorító rapszámot írtak Kim Kardashianról

Kim Kardashian nem feltétlenül a legkedveltebb celeb, de amit most kapott, az talán mégis egy kicsit túlzás már. A rapper The Game írt egy számot Kardashianról, amit haverjainak meg is mutatott, az erről készített videót pedig Instagramon tette közzé valaki.

View this post on Instagram A post shared by The Shade Room (@theshaderoom) on Jan 25, 2019 at 5:15am PST

Íme a kérdéses szövegrész angolul nem értő olvasóink kedvéért:

A torkánál fogva tartottam Kim Kardashiant, akivel addig nyelettem a gyerekeimet, amíg meg nem fulladt.

Mindezt pedig az követte a szövegben, hogy ezért elnézést kéne kérnie Kardashian férjétől, Kanye Westtől.

via GIPHY

Nem ez az első eset, hogy a rapper azt állítja, lefeküdt Kim Kardashiannal, sőt korábban arról beszélt, hogy mindhárom Kardashian megvolt neki, de utóbbiak ezt tagadták.

Ha Kardashian nem is, Kanye West biztosan reagál majd a dalszövegre, a rapper ugyanis már attól kiborult, hogy bizonyos feltételezések szerint Drake szintén Kardashianról rappelt In my feelings című számában.

Kiemelt kép: Instagram/Kim Kardashian