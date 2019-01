Nem értik keserédes tweetjét a Már megint Malcolm színészének

Frankie Muniz egykoron gyerekszínészként dolgozott Hollywoodban, ő volt a főszereplője a Magyarországon még mindig vetített Már megint Malcolm című szitcomnak. Muniz súlyos memóriazavarban szenved, a mindennapokban például naplóba jegyzetel, hogy órákkal később is emlékezhessen dolgokra.

A Twitteren közzé tett egy nagyon furcsa kommentet, amit a rajongók kétféleképpen értelmeztek. Muniz ugyanis megosztott egy bejegyzést, melyen ő látható a híres sorozatból, színésztársaival egyetemben.

A bejegyzést azzal a felirattal posztolták: „csak az igazi fanok emlékeznek erre a sorozatra”.

Hold up… What show was this? https://t.co/l8VTXv19It

— Frankie Muniz (@frankiemuniz) 2019. január 4.