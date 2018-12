Kulcsár Edina duplán kap ajándékot karácsonykor

Érdekel, miként ünnepelnek a celebek karácsonykor? Idén az ünnepek alatt karácsonyi interjúsorozatunkban sztárok mesélnek arról, mik a legkedvesebb karácsonyi emlékeik gyerekkorukból, és hogyan ünnepelnek most. Kulcsár Edinát is megkérdeztük.

Mi volt a legkedvesebb karácsonyi sztorid?

Nem is igazán karácsonykor történt, hanem Mikuláskor. Már hetek óta lázasan vártam, hogy mit hoz a Mikulás, de egyáltalán nem értettem, hogy bír el ennyi mindent, hogy jön be a lakásba. Annyit gondolkoztam ezen, hogy rájöttem, szegény nem biztos, hogy meg tudja oldani, így kicsit lemondtam az ajándékokról. Majd egyszer csak anyu szólt, hogy nézd mi van az ablakban! Én odarohantam és örömömben elsírtam magam, hogy mégis hozott ajándékot és milyen ügyesen megoldotta, hogy úgy jött be a lakásba, hogy senki nem vette észre. Anyuék a mai napig emlegetik, mennyire örültem.

A másik emlékezetes sztorink már Karácsonykor történt. A dédmamám, aki már akkor elmúlt 70 éves, egyszer csak lement spárgába. Mondtuk neki viccből Anyuval, hogy úgysem megy le. Ő meg fogta magát és fél perc gondolkozás után megcsinálta ezt a nehéz tornagyakorlatot. Nagyon nevettünk és persze büszkék voltunk rá. Felkelni már nem volt szegénynek olyan egyszerű.

Mi volt a legjobb ajándékod, amit kaptál/adtál?

Anyukámtól gyerekként kaptam egy kis szintetizátort. Hatalmas boldogság volt, utána évekig naponta játszottam vele. Zenéket raktam össze, énekeltem, játszottam rajta. A mai napig imádom a zenét, úgyhogy ez egy szuper ajándék volt.

Hogyan teltek gyerekkorodban a karácsonyok?

Meghitten és szeretett teljesen. Azonban kicsinek nem annyira vártam a karácsonyt, mert december 23-án van a szülinapom, és az összes osztálytársam nem ünnepelte meg ezt velem külön, hanem már mindenki az ünnepekre készült. A családom viszont mindig külön felköszöntött a születésnapomon és karácsonykor is, és mindkettőre kaptam ajándékot. Nem voltunk gazdagok, sőt, így nem szabad nagy dolgokra gondolni, kis apróságok voltak, de nagyon örültem nekik. Anyuval a mai napig imádjuk a karácsonyi filmeket, a Reszkessetek, betörők! és a Grincs nélkül nincs ünnep. Óriási kártyapartikat is tartunk ilyenkor.

Hogyan telnek most az ünnepek, mióta gyereked van?

Ez lesz az első karácsonyunk Medoxszal. Idén lett igazán fontos ez az ünnep, nagyon készülök rá, nagyon várjuk. Régen az egész időszak csak a munkáról szólt, és sokszor az utolsó percben rohantam el ajándékokat venni. Nem volt idő lélekben is felkészülni az ünnepekre. Idén azonban ez máshogy lesz, mivel szeretném, hogy a kisfiunk is érezze a karácsonyi hangulatot. A fát is sokkal hamarabb feldíszítjük mint szoktuk, mert imádja a fényeket nézni, látom rajta, hogy tetszik neki a sok égő és dísz. Az egész család számára nagyon nagy boldogság az ő születése, idén tényleg mindenki sokkal jobban várja a karácsonyt.

Kiemelt kép: Instagram/Kulcsár Edina