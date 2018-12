A Cosmopolitan szúrta ki a királyi család hivatalos YouTube-csatornáján azt a fevételt, amin Jon Bon Jovi közösen ad elő egy számot Taylor Swifttel, meg furcsa módon Vilmos herceggel. A felvétel 2013-as, és ha mindig is tudni szeretted volna, hogy Vilmos herceg hogyan énekelné a Livin’ On A Prayert, akkor a válasz egyértelműen az, hogy kínosan. De erről magad is meggyőződhetsz.

Kiemelt kép: YouTube