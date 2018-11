Tangákat posztolnak az emberek egy szexuális erőszak miatt

A Twitteren elkezdett terjedni a #ThisIsNotConsent hashtag, miután egy szexuális erőszakkal vádolt 27 éves támadót a 17 éves áldozat tangája alapján mentettek fel. Az ír bíróság esküdtjeinek a védőügyvéd záróbeszédében azt ecsetelte, hogy gondoljanak a lány „csipkés tangájára”, amit azon az estén viselt.

– mondta Elizabeth O’Connell.

Noeline Blackwell, egy dublini szexuális erőszak áldozatait támogató szervezetnek a vezetője azt mondta az Independentnek, hogy egyáltalán nem lepte meg, hogy a tinédzser alsóneműje állt a védelem középpontjába, hogy azért támadták meg, mert kihívóan öltözködött. Blackwell szerint sokszor ezeket az áldozattal szembeni sztereotípiákra építik fel ügyvédek a vádlott védelmét.

A támadót végül felmentették, ami miatt elég sokan mérgesek lettek, és a #ThisIsNotConsent hashtag alatt saját alsóneműjük képével tiltakoznak az áldozathibáztatás ellen.

Just beacuse my panties are cute doesn't mean i'm saying yes #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/rakf2HXQNv

Never have I felt so unsafe in my own country. These archaic and sexist views of women are still prevalent. Where does it end? When you can prove even the handbag you carried wasn't provocative? #thisisnotconsent #Ibelieveher #EnoughIsEnough #IAmOutraged https://t.co/mLEwmqXrRk pic.twitter.com/oSrENqH6Ly

On the back of that 17 year old girls rape trial in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent #ibelieveher

Please post your own and use the hashtag to get this going.#THISISNOTCONSENT pic.twitter.com/we10f88kav

— ObstreperousJess (@jessieheels) November 11, 2018