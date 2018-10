Túl vagyunk A legbátrabb páros második epizódján is, amelynek a végén Tóth Andi és Szabó Ádám búcsúzott a műsortól. Az adásnak azonban nem ez volt az egyetlen meghatározó pontja. Most történt meg Rubint Réka összeomlása is, amiről korábban Schobert Norbi mesélt.

Az történt, hogy az egyik feladat során Rubintékat beejtették a tengerbe egy csapajtón keresztül, ez pedig felszínre hozta a korábbi emlékeit, amikor megműtötték a férjét.



Kiemelt kép: TV2