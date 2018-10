Egy e-cigi márka Viagrát rak a folyadékába

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) figyelmeztetést adott ki, hogy van egy ecigi-gyártó, amely teljesen illegálisan vényköteles potencianövelőket rak a töltőfolyadékba. Nem is rejtik véka alá a HelloCignél, a nevében és a reklámképeken is rajta van a Viagra és a szintén merevedési problémák elkerüléséhez ajánlott Cialis gyógyszer. Ahogy egy elhízáselleni gyógyszerrel felütött folyadékuk is van, amelyik gyógyszert nem mellesleg Európában betiltották, mert pszichiátriai rendellenességeket okoz.

És nem csak ezzel reklámozzák, valóban tartalmazza is a szer a gyógyszerek hatóanyagát, állapította meg az FDA, amely felszólította a céget, hogy azonnal vonják vissza a gyógyszert tartalmazó és nagyon veszélyes folyadékaikat. Erre 15 napja van a HelloCignek.

Kiemelt kép: Thinkstock, via arstechnica