Meg nem ismertük Brad Pittet és Leonardo DiCapriót ezen a forgatáson

Örülhetnek Brad Pitt és Leonardo Dicaprio rajongói, a két világsztár ugyanis közös filmet forgat, és bár a Once upon a time in Hollywoodról – amit nem mellesleg Quentin Tarantino rendez – szinte még semmilyen információ nem szivárgott ki, paparazzi fotók azért már készültek a a forgatáson.

Ráadásul olyanok, amiket elég alaposan meg kell néznünk ahhoz, hogy egyáltalán felismerjük Pittet és DiCapriót: mindkét színész haja és ruhája a hetvenes éveket idézi, ha pedig ez nem lenne elég a szettek pluszban még rózsaszínben is virítanak.

Kiemelt kép: GAC/MEGA TheMegaAgency.com