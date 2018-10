Victoria Beckham útja a kamu Louis Vuittontól a Vogue-ig

Victoria Beckham divatmárkája idén ősszel ünnepli tizedik születésnapját, ennek örömére a brit Vogue is címlapjára tette őt családjával együtt. David Beckham felesége az elmúlt években tényleg hatalmas név lett a divatszakmában, pedig ezt a Spice Girls idején, de még a kétezres évek elején se nézte ki volna belőle senki. Pláne akkor nem, amikor hamisított Louis Vuitton táskát hordott. De akkor mégis miként sikerült neki kimosakodnia a zebracsíkos stílusból és eljutni odáig, hogy már azt pletykálják, Anna Wintour után ő lehet az amerikai Vogue következő főszerkesztője?

Victoria Beckham még lánykori nevén, Victoria Adamsként lett ismert, amikor a 90-es évek közepén a világ leghíresebb lánybandájában, a Spice Girlsben énekelt fekete miniruhában. Az öt lány mindegyike kapott akkor egy-egy becenevet, pontosabban jelzőt, ő pedig a Posh Spice nevet kapta – a posh magyarul körülbelül annyit tesz, hogy flancos. Victoria Beckham flancossága akkor annyiban mutatkozott meg, hogy a többiekkel ellentétben nem magastalpúban, hanem tűsarkúban állt színpadra. Stílusa viszont nem maradt ennyire kifinomult, mert amikor összejött David Beckhammel, sikerült egymást lehúzniuk a divat legmélyebb bugyraiba.

Victoria Beckham a kétezres évek elejét cikibbnél cikibb ruhákban töltötte, bár némileg felmenti őt az, hogy a kétezres években mindenki, de tényleg mindenki rettenetesen öltözködött, talán még maga Anna Wintour is.

Persze Beckhamné rózsaszín melltartóval kombinált zebracsíkos ruhájánál, amit ezüst magassarkúval és hidrogénszőke hajjal párosított, nehéz kínosabb és szemnek fájdalmasabb dolgot elképzelni:

De miért is olyan fontos, hogy Victoria Beckham 2007-ben zebracsíkos szettben vörös szőnyegezett? Egyrészt azért, mert többek közt ennek köszönhetően lett 2007 legrosszabbul öltözött celebje Richard Blackwell divatkritikus összeállítása szerint, másrészt pedig azért, mert egy évvel később, 2008-ban megalapította saját nevét viselő divatmárkáját, ami tíz éve évről évre csak sikeresebb, és leginkább letisztult, visszafogott stílusáról ismert.

Eltekintve 2007-es bakijától, Beckham stílusának nagy átalakulása valamikor 2002 után kezdődött, amikor Marc Jacobs divattervező egy újságban meglátott Victoria Beckhamről egy fotót, amin kezében egy hamisított Louis Vuitton táskát tartott. Jacobs azonnal küldött neki egy eredetit, ennek örömére gyorsan össze is barátkoztak, barátságuk, illetve egymás iránti tiszteletük pedig azóta is tart, nem véletlen, hogy Beckham márkája tízéves évfordulójára készített kampányában Jacobs 2008-as kampányát jelenítette meg, amiben egyébként anno ugyanígy ő maga szerepelt, ahogy egy hatalmas papírzacskóból mászik elő.

2008 szeptemberében New Yorkban, a Waldorf Hotelben mutatta be első kollekcióját, és bár eleinte a legtöbben kétkedve fogadták azt, hogy Victoria Beckham tervezőnek állt, ruháit nagyon hamar megszerették. Pedig a dolog rosszul is elsülhetett volna, mert bár a hírnév és a pénz is megvolt háttérként a sikerhez, de ezek közül egyik sem garancia arra, hogy valaki felvegye a versenyt a legnagyobb divatházakkal és tervezőkkel. Beckhamnek azonban sikerült elérnie, hogy ne csak pár hónapig szeressék ruháit, így teljesen jogosan ünnepeltette magát nemrég a brit Vogue címlapján.

A Harper’s Bazaar szerint Beckham titka az, hogy tudja, mit akarnak hordania a nők, hisz ő is egy közülük, így olyan ruhákat tervez, amiket egyaránt fel lehet venni az irodába és egy vacsorára is. Azt pedig, hogy ezt akarják hordani a nők, könnyen el is lehet hinni neki, hisz ő maga is ezeket a ruhákat viseli, aminél nagyobb reklám nem is kell a márkának. Mert ezzel szemben mondjuk sokkal nehezebb elképzelni azt, hogy például Naomi Campbell a saját nevét viselő parfümöt fújja magára, azt, amelyiket bármelyik drogériában maximum négyezer forintért lehet megvásárolni.

Beckham sikerének egyébként nemcsak az a titka, hogy valóban viselhető ruhákat dob-e piacra, hanem az is, hogy igazából ő maga is szerethető és a látszat ellenére humoros ember. Egyrészt simán beismeri, hogy az ezredforduló környékén katasztrofális ruhákat hordott – péládul elmondta, hogy a Spice Girls idejében viselt PVC-macskanőruhája, illetve az, hogy kilenchónapos terhesen 20 centis sarkú Louboutinnel a lábán grasszált Disneylandben, szerinte is óriási hiba volt. Másrészt kétszer is képes volt a földön fetrengeni egy papírzacskóban egy-egy fotó kedvéért, na meg közel húsz évvel ezelőtt elvette őt feleségül David Beckham, akivel összehoztak négy gyereket, úgyhogy tényleg nem lehet olyan borzalmas ember.

És hát elkészült róla az alábbi videó is a Vogue számára, amiben gyakorlatilag saját magát neveti és figurázza ki, ennél pedig kevés jófejebb dolog létezik:

Ezek után talán nem is annyira valóságtól elrugaszkodott ötlet vagy pletyka az, hogy Anna Wintour esetleges távozása után Victoria Beckham lehet majd az amerikai Vogue főszerkesztője. Mert bár a legtöbben valószínűleg még így is sírva nevetnének egy ilyen hír hallatán, de ahogy tíz évvel ezelőtt is sokan szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy Beckham jó tervező lesz-e, és végül tévedtek, lehet hogy azok is tévednek, akik szerint Victoria Beckham cikivé tenné a Vogue-ot.

Egyébként ha ezek után most valaki kedvet kapott volna ahhoz, hogy gyorsan rendeljen magának valamit Victoria Beckhamtől, annak jó hír, hogy a webshopja szerint Magyarországra is szállít, sőt, forintban is mutatják az árakat. Ám érdemes azokat inkább fontban kifizetni, ugyanis a jelenlegi árfolyamon számolva úgy akár tízezreket is lehet spórolni.

