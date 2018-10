Harry herceg és Meghan Markle új kutyájáról eddig minden infó hazugság volt

Nemrég számoltunk be mi is arról a rendkívül fontos hírről, miszerint Harry herceg és Meghan Markle magához vett egy kutyát. Akkor arról írtak a lapok, hogy a kutya egy

És akkor ezeket most mindenki felejtse el, mert kiderült, hogy egyik sem igaz.

Mert a kutya lány, egyáltalán nem így hívják, és mivel még az égvilágon soha senki nem látta, így abban sem lehetünk biztosan, hogy labrador retriever. Mindezeket Harry herceg és Meghan hercegné árulták el gyakorlatilag teljesen véletlenül, miközben egy jótékonysági szervezetnél jártak Brightonban. A hercegi pár itt ajándékba kapott egy rajzot másik kutyájukról, Guyról, és ez volt az a pillanat, amikor Harry herceg azt mondta, hogy új kutyájukat még egy lélek sem látta, Meghan hercegné pedig azt mondta, és egyébként is minden egyes alkalommal rosszul mondják a nevét – mondatából pedig az is kiderült, hogy a kutya szuka, mivel női alanyt használt.

Meghan and Harry visit the Survivors’ Network in Brighton #SussexesinSussex pic.twitter.com/0BNYnuTDgE

— Rebecca English (@RE_DailyMail) October 3, 2018