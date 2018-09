Chrissy Teigen részletesen beszélt mesterséges megtermékenyítéséről

Chrissy Teigen leginkább őszinteségéről ismert, pontosabban arról, hogy gátlástalanul szól vissza követőinek is, ha azok épp azt tanácsolják neki, hogy inkább növessze meg a haját. John Legend modell felesége most is őszinte volt, viszont kivételesen egy interjúban, amiben mesterséges megtermékenyítéséről beszélt, ugyanis mindkét gyereke így születhetett meg.

Miles valójában ugyanakkor készült, mint Luna. Ugyanabban a Petri-csészében voltak. Őrület

– mondta a People magazinnak Teigen. Vagyis két gyereke bár két év különbséggel született meg, fia valójában már akkor megvolt, amikor a 2016-ban született lánya.

Egyébként azt is hozzátette, hogy maradt még pár lefagyasztott embrió, ami azt jelenti, hogy Lunának és Milesnak még lehet testvére.

Szeretem, hogy két gyerekem van, de azt hiszem, ha hetven leszek és visszanézek, azt fogom mondani, bárcsak több gyerekem lenne. Nem hiszem, hogy megbánnám, ha rengeteg gyerekem lenne.

Kiemelt kép: Instagram/Chrissy Teigen