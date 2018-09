Gáspár Evelinre nagyon büszke a család, mert ő lesz az első diplomás

Gáspár Győző 24 éves lánya hamarosan befejezi felsőfokú tanulmányait. A diplomamunkáját már elfogadták, így nemsokára sor kerül a diplomaosztóra is. Igaz, egy kicsit még várnia kell rá, hogy a kezében tarthassa a papírt, de Gáspár Evelin már most felpróbálta a talárt és a sapkát, aztán meg is mutatta magát a nagyszüleinek és a követőinek.

Büszke Nagyszüleimmel! Sajnos nem tudnak a közelgő diplomaosztómon részt venni, így megleptem Őket a díszruhában. Számukra ez nagy dolog mivel első diplomás vagyok a családban

– írta posztjában.

