Mém lett az AWS-ből az Eurovízió után

Május 12-én ért véget a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál, amit az izraeli Netta Barzilai nyert meg 529 ponttal. Természetesen az idei dalverseny is bővelkedett furcsaságokban, hiszen gondoljunk csak bele: a győztes – amúgy valóban jó – dal visszatérő eleme leginkább egy baromfi kotkodácsolására hasonlít, a brit előadótól a színpadon ellopták a mikrofonját, újra elénekelhette versenydalát, mégis alig kapott pontot, az AWS tagjai pedig Dragon ball-féle beállással vonultak be. Ahogy pedig az ilyenkor lenni szokott, az internet egyből felrobbant a dalfesztivál vicces mémeitől.

A legsikeresebb kifigurázott pillanatok között helyet kapott a végül 21. helyezést elért magyar csapat is, de a legsikeresebb poénforrás azonban egyértelműen a britek sikertelensége volt.

Mutatjuk a legviccesebb bejegyzéseket az AWS-ről.

Eurovíziós szabályok.

Azt hiszem ez volt a kedvenc pillanatom az elődöntők alatt.

Na mindegy, mind tudjuk, hogy ki nyerte idén az Eurovíziós mém-versenyt.

Whatevs we all know who won the #Eurovision meme war this year pic.twitter.com/RfMCq0Vsi7 — fabiola givens (@sadfacedleo) May 12, 2018

Nem látok különbséget.

És most jöjjenek a leggonoszabb legviccesebb bejegyzések a többi versenyzőről.

Mi a különbség?

Amikor az Egyesült Királyság végül nem pont nélkül zárja a versenyt:

Összes nyereség: 2 font.

When the UK didn't finish dead last in #EUROVISION pic.twitter.com/cDoGRW5hFV — James 💖💜💙 (@James918273645) May 12, 2018

Miután megnézted a Jégvarázst egyszer.

Az Egyesült Királyság az Eurovízió alatt:

Remek! Végre néhány kibaszott pont.

Soha többet ne szólj hozzám, vagy a fiamhoz!

Don’t ever speak to me or my son again #eurovision pic.twitter.com/fayC780neW — Peachy 🍑 (@ApricotyPeach) May 12, 2018

Nem azt mondom, hogy az Egyesült Királyság elvágta magát, de MEGTÁMADTAK MINKET A SZÍNPADON és MÉG ÍGY SEM AKART RÁNK SZAVAZNI SENKI.

Not saying that Britain has burnt its bridges but we GOT ATTACKED ON STAGE and STILL NO ONE WANTED TO VOTE FOR US. #Eurovision — TechnicallyRon (@TechnicallyRon) May 12, 2018

