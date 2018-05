Kicsoda Netta Barzilai, az izraeli Eurovízió győztes?

Az izraeli Netta Barzilai 529 ponttal megnyerte szombat este a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivált Lisszabonban. A furcsa produkciót előadó énekesnő gyerekkorának egy részét Nigériában töltötte, és nagyjából a világon minden munkát kipróbált, mielőtt előadő lett. Nézzük, mit tudunk még róla!

Volt óvónő és pincér is, de mindig arról álmodott, hogy énekesnő legyen. 4 évet élt Nigériában még gyerekként, melynek köszönhetően globális világnézettel rendelkezik. Nem egy átlagos 25 éves lány, külön meg is köszönte a szavazóknak, hogy őt választották, aki különböző a többiektől. Bátornak nevezte azokat, akik rá voksoltak.

De mi is ez a különbözőség? Sokan csirkéhez hasonlították az énekesnőt, aki furcsa hangokat ad ki a dal elején, ez már eleve fura lehet. Utána egy fülbemászó slágerbe megy át a dal, bár a csirkehangok a refrénben is visszatérnek. A szöveg viszont arról szól, hogy ő senkinek sem akar a játékszere lenni. Wonder Womant is említi, így ha a csirkehangokat kivesszük a szövegből, akár egy különbözőséget és nőket éltető dalnak is felfogható, valószínűleg az is akar lenni, de kár ilyesmit belemagyarázni.

Ha viszont végighallgatjuk a nyertes dalokat az utóbbi évekből, tényleg más jellegűek szoktak nyerni, bár kivételek mindig vannak. Inkább lírai dalokat, nagy dallamívet éneklő versenyzők szoktak nyerni, nem olyan buliszámok, mint a Toy.

Ezekhez képest Netta Barzilai dala tényleg kilóg a sorból. És pont ezért szerethető.

Kiemelt kép: Getty Images / Vyacheslav Prokofyev