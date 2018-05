Ezek a celebek mind 40 felett szültek

Európában a nők átlagéletkora első gyerekük születésekor 30 év körül van, de az élet ezután sem áll meg, bőven vannak olyanok is, akik 40 éves koruk felett vállalnak gyereket, akár közel az ötvenhez is. Ez pedig bőven előfordul Hollywoodban, de még a magyar celebek közt is.

Nézzük azokat a hírességeket, akik 40 után (is) szültek.

Rachel Weisz

A színésznő 48 évesen várja második gyerekét mostani férjétől, Daniel Craigtől. A színésznőnek 12 évvel ezelőtt, 2006-ban már született egy gyereke Darren Aronofsky-tól – Weisz akkor 36 volt.

Beverly D’Angelo

A Családi vakáció színésznője, Beverly D’Angelo 2001-ben, 49 évesen szült ikreket Al Pacinónak.

Janet Jackson

Janet Jackson 2017 januárjában, 50 évesen szülte meg első gyerekét, nem sokkal azután, hogy egyébként bejelentette visszatérését egy turnéval. Férjével, a katari üzletember Wissam Al Manával azóta elváltak, pedig Jackson miatta vette fel a muszlim vallást.

Geri Halliwell

A volt Spice Girls-tagnak 44 éves korában született meg második gyereke, George.

Gwen Stefani

Szintén a második gyerekét szülte Gwen Stefani is 44 évesen.

Marcia Cross

A Született feleségek színésznője 45 volt, amikor ikrei lettek. A sorozatban terhesen is forgatott, Eden és Savannah 2007 februárjában születtek meg.

Halle Berry

Első gyerekét közel 42 évesen, a másodikat pedig 47 évesen szülte meg Halle Berry.

Courteney Cox

A Jóbarátok színésznője kereken 40 volt, amikor megszületett lánya, Coco Arquette.

Salma Hayek

Salma Hayek közel 41 volt már, amikor megszületett lánya, Valentina Paloma Pinault.

Céline Dion

Több vetélés és mesterséges megtermékenyítés után jöttek össze az ikrek Céline Dionnak, aki 42 évesen szült.

Kim Basinger

Kim Basinger is elmúlt már 41, amikor 1995-ben megszületett Alec Baldwinnal közös lánya, Ireland Baldwin.

Brooke Shields

Brooke Shields 2006-ban, 41 évesen szülte meg második gyerekét. A színésznő ezt megelőzően többször is nyilatkozott szülés utáni depressziójáról, amit első gyereke születése után élt át.

Nicole Kidman

Tom Cruise-zal közösen két gyereket is örökbefogadott, de első vér szerinti gyerekét 40 évesen szülte meg, 2008-ban. Keith Urbannal közös második gyerekét már 2012-ben egy béranya hordta ki.

Mariah Carey

2011-ben, 42 évesen szült ikreket Mariah Carey előző férjnek, Nick Cannonnak.

Liptai Claudia

Claudia Liptai (@liptaiclaudia) által megosztott bejegyzés, Júl 8., 2016, időpont: 3:26 (PDT időzóna szerint)



A TV2 műsorvezetője A Nagy Duettben jelentette be, hogy terhes, 43 évesen szülte meg második gyerekét.

Jakupcsek Gabriella

Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban, 45 évesen, huszonhárom évvel első szülése után szülte meg harmadik gyerekét.

Ungár Anikó

Ungár Anikó 1989-ben, 40 éves korában szülte meg fiát, Baronits Gábort, aki azóta a TV2 sorozatával lett ismert.

Szulák Andrea

Szulak Andrea (@szulakandrea) által megosztott bejegyzés, Máj 1., 2018, időpont: 2:16 (PDT időzóna szerint)



Szulák Andre szintén 40 felett, 43 évesen szült, lánya 2007-ben született.

Pásztor Anna

Pásztor Anna (@pasztorannaenekes) által megosztott bejegyzés, Febr 11., 2018, időpont: 2:48 (PST időzóna szerint)



Az Anna and the Barbies énekesnője, Pásztor Anna első gyerekét 40, a másodikat 43 évesen szülte meg.

Fehér Anna

A Szomszédokból ismert Fehér Anna pedig ötven felett, 53 évesen lett anya.

Kiemelt kép: TV2