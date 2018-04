Vilmos herceg harmadik gyereke nevével viccelődött

Katalin hercegné két nappal ezelőtt, április 23-án szülte meg harmadik gyerekét, ám az újszülött herceg nevét még mindig nem árulták el. György herceg és Sarolta hercegnő nevét is két-két nappal születésük után hozták nyilvánosságra, most azonban még mindig nem adott ki közleményt a család és a Kensington-palota hivatalos Twitter-oldalán is nagy a csend a témában.

Nem véletlen, hogy többen is faggatták ma Vilmos herceget a névvel kapcsolatban, köztük Sir Jerry Mateparae vezérőrnagy, akivel a herceg az ANZAC Day, azaz az ausztrál nemzeti ünnep alkalmából találkozott április 25-én. Vilmos a vezérőrnagynak az Elite Daily információi szerint mondta:

A Jerry egy igazán erős név.

Természetesen Vilmos csak viccelt, egészen kicsi az esélye annak, hogy az újszülött herceg, aki az ötödik helyen áll a trónudótlásban, a Jerry nevet kapta volna.

Sarolta hercegnő történelmet írt Ehhez pedig csak annyi kellett, hogy öccse szülessen.

Annak már sokkal nagyobb az esélye, hogy a herceg az Alexander nevet kapja, ahogyan azt az ANZAC Day miatt összegyűlt tömegből valaki Vilmos felé kiáltotta, amire a herceg a People magazin szerint azt válaszolta:

Vicces, hogy ezt mondja.

Amivel talán arra is utalhatott, hogy valóban Alexander lett az újszülött herceg neve. Ezt viszont már sanszos, hogy csak holnap tudjuk meg. Nem valószínű, hogy ilyen későn tudatnák árulnák el nevet,

amire két napja várunk.

